Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika
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Enerjide acele kamulaştırma kararı

13.08.2022 09:57
Enerjide acele kamulaştırma kararı

Bingöl'ün Merkez ve Karlıova ilçelerinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Bingöl'ün Merkez ve Karlıova ilçelerinde yapılacak enerji projesi için bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bingöl'ün Merkez Ağaçeli, Elmalı Afet, Çobantaşı mahalleleri ile Karlıova ilçesine bağlı Sudurağı, Göynük, Derinçay, Soğukpınar ve Yiğitler mahallelerinde tesisi planlanan proje için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca TEİAŞ Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Göynük Havza TM-Metafor RES TM Enerji İletim Hattı Projesi" güzergahına isabet eden taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle, söz konusu genel müdürlük tarafından acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Karlıova, Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Enerjide acele kamulaştırma kararı - Son Dakika

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