Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
08.03.2026 16:14
Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen dava sonucunda şirketin iflasına karar verildi. Şirket, özellikle Innovia 4 projesi nedeniyle gündemdeydi. Projede binlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığı belirtildi.

Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı hakkında yürütülen davada mahkeme iflas kararı verdi.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, görülen 12'nci duruşmada şirketin iflasına hükmederek dosyanın icra ve iflas süreci kapsamında işlem görmesine karar verdi.

Şirket özellikle Innovia 4 projesi nedeniyle uzun süredir gündemdeydi. Esenyurt'ta hayata geçirilmesi planlanan projede binlerce daire satılmasına rağmen inşaatların tamamlanamadığı ve tapu devirlerinin yapılamadığı belirtiliyordu. Bu nedenle çok sayıda konut alıcısı mağduriyet yaşadığını dile getiriyordu.

KONKORDATO TALEBİ REDDEDİLDİ

Şirketin mali yapısını yeniden düzenlemek amacıyla açtığı konkordato davasının reddedilmesi, iflas sürecini hızlandıran gelişme oldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nde görülen dava kapsamında şirketin mali durumuna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporlarında borç yükünün 11 milyar lirayı aştığı ifade edildi.

Mahkeme kararının ardından dosya Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü'ne gönderildi.

Tasfiye sürecinde şirketin varlıklarının satışı ve alacakların ödenmesine yönelik işlemler bu müdürlük tarafından yürütülecek.

KONUT ALICILARI İÇİN YENİ SÜREÇ

İflas kararıyla birlikte projelerden daire satın alan hak sahiplerinin, alacaklarını bildirmek için iflas masasına başvurmaları gerekecek.

Sektörde uzun yıllardır faaliyet gösteren ve 1993 yılında kurulan şirket için verilen kararın, konut mağdurlarının hukuki sürecinde yeni bir aşama başlatması bekleniyor.

Ekonomi, İnşaat, Hukuk, Emlak, Son Dakika

    Yorumlar (1)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    sen simdi naneyi yemedinmi 1 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı
