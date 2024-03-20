BioNTech\'in gelirleri Kovid-19 aşısı satışlarındaki düşüşle 2023\'te %78 geriledi

Ekonomi

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BioNTech, geçen yıl ve son çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, şirketin 2023'te net karı önceki yıla göre yüzde 90 azalışla 930,3 milyon euroya geriledi. BioNTech, 2022'de 9 milyar 434 milyon euro kar açıklamıştı.

Şirketin gelirleri geçen yıl 2022'ye göre yüzde 78 düşerek 3 milyar 819 milyon euroya indi. BioNTech, 2022'de 17,31 milyar euro gelir elde etmişti.

Şirket, bu yılki gelirlerin düzenleyici gelişmelere ve Kovid-19 aşısının alımına bağlı olarak 2,5-3,1 milyar euro olmasını hedefliyor.

Şirketin AR-GE harcamalarının ise bu yıl 2,4-2,6 milyar euro olacağı hesaplanıyor.

Bu arada, BioNTech'in geçen yılın dördüncü çeyreğinde net karı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 80 azalışla 457,9 milyon euro oldu.

SIRADA KANSER VAR

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, şirketin geçen yıl Kovid-19 aşı pazarındaki lider konumunu koruduğunu ve onkoloji alanında, çeşitli ortaklıklara girerek temel yetkinliklerini güçlendirdiğini, çok sayıda klinik ilerleme kaydettiğini belirterek, "Hedefimiz 2030 yılına kadar onkolojide 10 ürün onayı almak ve bu sayede dünyanın dört bir yanındaki hastalar için tedavi seçeneklerini iyileştirmektir." ifadesini kullandı.