BiP'ten Kültür Yolu Festivali Servisi

Yerli iletişim ve yaşam platformu BiP, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında kullanıcıların festival etkinliklerine ulaşabileceği özel servisi hizmete aldı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 2021'den bu yana düzenlenen ve 8 ay boyunca 20 şehirde gerçekleştirilen Türkiye Kültür Yolu Festivali, konserler, sergiler, tiyatro oyunları, çocuk etkinlikleri ve söyleşiler gibi geniş içerikli programlarıyla milyonlarca kişiyi kültür ve sanatla buluşturuyor.

BiP platformu üzerinden erişilebilen "Kültür Yolu Festivali" servisi, kullanıcıların festival takvimi, lokasyon bilgileri, konser programları ve kullanıcı önerileri gibi içeriklere güncel olarak ulaşmasını sağlıyor. Servise, BiP'in "Keşfet" sekmesinden ya da festival alanlarında yer alan QR kodlar aracılığıyla erişilebiliyor.

Festival süresince BiP üzerinden düzenlenen yarışmalar ve sürpriz hediyelerle kullanıcılar etkinliklere daha aktif katılım gösteriyor. Yarışmalarda başarılı olan kullanıcılar, etkinlik biletleri kazanıyor ve bazı konserler öncesinde ilgili sanatçılarla tanışma fırsatı elde ediyor.

BiP ayrıca festival boyunca sunduğu bu servis aracılığıyla kullanıcıların etkinliklerle ilgili anlık bilgilere ulaşmasını ve dijital ortamda etkileşimli bir deneyim yaşamasını da sağlıyor.