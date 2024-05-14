Ekonomi

"Bir dal çiçek istediler" o serasını kurup kendi işinin patronu oldu

Balkonda baktığı çiçekleri her gelen misafir bir dal isteyince kendi işinin patronu oldu

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Rukiye Çeri, evde hobi olarak baktığı ve evine gelen misafirler tarafından çok beğenilen çiçekleri herkes isteyince eşinin desteği ile kendi işinin patronu oldu.

Rukiye Çeri Kozan'da evlerinin balkonunda hobi olarak 4 yıl önce çiçek yetiştirmeye başladı. Evine misafir olarak gelenle ve akrabaları çiçekleri beğenip birer dal istemeye başladı. Çeri, bu taleplere yetişemeyince çiçek serası kurma fikri doğdu. Bunun üzerine Çeri'nin eşi Ömer Çeri'nin desteğiyle kendi serasını kurdu.

Eşinin desteği ile kendi işinin patronu olduğunu aktaran Rukiye Çeri, "Çocukken herkesin öğretmen olma hayali vardı. Benim ise hayalim botanik bahçemin olmasıydı. Bu nedenle hobi amaçlı balkonda çiçek yetiştirmeye başladım. Balkondaki çiçeklerimi gören herkes bir dal istemeye başladı. Her gelen isteyince eşim 'emek veriyorsun' dedi ve 'bunu ticarete dönüştürelim' dedi." diye konuştu.

Çeri, daha sonra sera kurduklarının altını çizerek şöyle devam etti:

"Tayland'dan özel getirilen ve kurumayacak Çukurova iklimine uygun çiçekler üretiyorum. Hafta sonu çok yoğun oluyor. 50 saksı ile başladım şimdi binlerce çiçeğim oldu. Ben çiçek isteyenlere hayır diyemezdim. Eşim bu durumu görünce 'Sen emek veriyorsun gelen misafir alıp gidiyor ben sana destek vereyim işini kur' dedi. Eşim yanımda durdu ve bunu başardık. Hayallerime kavuştum."

Eşinin iş kurması için destek veren Ömer Çeri ise, "Eşim 50 -60 saksı ile başladı. Yüzlerce çeşit binlerce saksı oldu. Eşim yetiştirip hep hediye veriyordu. Gelen yine alsın yine hediye verelim ama bu senin gelirin oldun. Şimdi kendi İthal özel türlerini üretiyor. Çukurova sıcağına dayanan günlük değil ömürlük olan çiçekleri yetiştiriyor. Türkiye'nin dört bir yanından çiçekçiler geliyor. Talep güzel. Bu kadar büyüyeceğini tahmin etmiyordum. Bir kadın emek verdikten sonra başaramayacağı hiçbir iş yok" diye konuştu.