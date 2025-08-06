Yıl sonu itibarıyla kırtasiyeden alınan ve elle doldurulan senetler geçerliliğini yitiriyor. Hükümet, sahtecilik ve dolandırıcılıkla mücadele kapsamında yeni bir senet sistemine geçiş yapıyor. Bu kapsamda, filigranlı, dijital olarak kayıt altına alınan ve e-Devlet üzerinden erişilebilecek senetler kullanılacak.
Yeni sistemle birlikte, hem borç veren hem de borç alan tarafın haklarının daha güçlü şekilde korunması hedefleniyor. Özellikle son yıllarda artan sahte senet düzenlemeleri ve yargıdaki iş yükü dikkate alınarak hazırlanan uygulama, hukuki süreçlerde delil güvenliğini de artıracak.
Artık senet düzenlemek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden erişilebilen sistem sayesinde güvenli ve yasal geçerliliği olan bir senet oluşturabilecek. Klasik kırtasiye senetleri ise 2025 yılı sonu itibarıyla resmen geçersiz sayılacak.
Taslak çalışmaları tamamlanan düzenlemenin, önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığı'na sunulması ve ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşması bekleniyor.
Son Dakika › Ekonomi › Bir devrin sonu! Elle yazılan senetler tarih oluyor - Son Dakika
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