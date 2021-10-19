Bir önceki gün 529 lira ile günü kapatan gram altın fiyatı bugün kaç lira? 19 Ekim 2021

Haftaya yükselişle başlayan altın, bugün de yükselişine devam ediyor. Dün gram altın 525 liradan satılıyor. 19 Ekim Salı günü güncel altın fiyatlarını detaylı şekilde haberimizden öğrenebilirsiniz.

DÜNKÜ GRAM ALTIN FİYATI

İstanbul Kapalıçarşı'da 524,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 529,00 liradan satılıyor.

DÜNKÜ ÇEYREK ALTIN FİYATI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 865 lira, cumhuriyet altını da 3.519 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.765 dolardan alıcı buluyor.

BUGÜN GRAM ALTIN FİYATI

Dün 533 liradan günü kapatırken bugün sabah saatlerinde gram altın fiyatı 534,94 liran işlem görüyor.

BUGÜN ÇEYREK ALTIN FİYATI

Dün çeyrek altın günü 874 lirayla kapadı. Bugün sabah saatlerinde çeyrek altın 875 liradan satıştadır.

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