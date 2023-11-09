Geçtiğimiz hafta BAT grubuna ait sigaralara 4 ila 6 TL arasında, JTI grubundaki sigaralara ise paket başına 5'er TL zam gelmişti. 7 Kasım Salı günü de Philip Morris grubundaki sigaraların fiyatı da 5'er TL artmıştı. Bugün de Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam geldi.
Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 4 ila 5 TL arasında zam yapıldı. Yeni tarife 9 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli.
Gelen zammın ardından Imperial Tobaccogrubunda en ucuz sigara 45 TL, en pahalı sigara ise 57 TL oldu.
Son Dakika › Ekonomi › Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu - Son Dakika