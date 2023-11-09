Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu

Geçtiğimiz hafta BAT grubuna ait sigaralara 4 ila 6 TL arasında, JTI grubundaki sigaralara ise paket başına 5'er TL zam gelmişti. 7 Kasım Salı günü de Philip Morris grubundaki sigaraların fiyatı da 5'er TL artmıştı. Bugün de Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam geldi.

ZAM BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 4 ila 5 TL arasında zam yapıldı. Yeni tarife 9 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli.

EN UCUZU 45 TL, EN PAHALISI 57 TL OLDU

Gelen zammın ardından Imperial Tobaccogrubunda en ucuz sigara 45 TL, en pahalı sigara ise 57 TL oldu.