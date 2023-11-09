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Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu - Son Dakika

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu

09.11.2023 11:13  - Güncelleme: 11:28

JTİ, BAT ve Philip Morris'in ardından Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 4-5 TL arasında değişen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 45 TL, en pahalı sigara ise 57 TL oldu.

Geçtiğimiz hafta BAT grubuna ait sigaralara 4 ila 6 TL arasında, JTI grubundaki sigaralara ise paket başına 5'er TL zam gelmişti. 7 Kasım Salı günü de Philip Morris grubundaki sigaraların fiyatı da 5'er TL artmıştı. Bugün de Imperial Tobacco grubuna ait sigaralara da zam geldi.

ZAM BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Imperial Tobacco grubundaki sigaralara 4 ila 5 TL arasında zam yapıldı. Yeni tarife 9 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli.

EN UCUZU 45 TL, EN PAHALISI 57 TL OLDU

Gelen zammın ardından Imperial Tobaccogrubunda en ucuz sigara 45 TL, en pahalı sigara ise 57 TL oldu.

Zam, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 45 TL, en pahalısı 57 TL oldu - Son Dakika
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