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Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu - Son Dakika

Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu

Son Güncelleme: 07.11.2023 10:33

JTİ ve BAT'ın ardından Philip Morris grubuna ait sigaralara da zam geldi. Paket başına 5 TL gelen zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.

Geçtiğimiz hafta BAT ve JTI gruplarına ait sigaralara zam gelmişti. BAT grubundaki zam 4 ila 6 TL arasında değişirken, JTI grubuna ait sigaralara ise 5'er TL zam gelmişti. Bugün itibarıyla bir zam da Philip Morris grubuna geldi.

PAKET BAŞINA 5 TL ZAM

Philip Morris grubuna gelen zam ise paket başına 5'er TL oldu. Yeni tarife 7 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli olacak.

EN PAHALI SİGARA 58 TL OLDU

Gelen zammın ardındanPhilip Morris grubunda en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.

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Son Dakika Ekonomi Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu - Son Dakika
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