Bir sigara grubuna daha zam geldi! En ucuzu 52 TL, pahalısı 58 TL oldu

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu.
Geçtiğimiz hafta BAT ve JTI gruplarına ait sigaralara zam gelmişti. BAT grubundaki zam 4 ila 6 TL arasında değişirken, JTI grubuna ait sigaralara ise 5'er TL zam gelmişti. Bugün itibarıyla bir zam da Philip Morris grubuna geldi.
Philip Morris grubuna gelen zam ise paket başına 5'er TL oldu. Yeni tarife 7 Kasım tarihinden (bugün) itibaren geçerli olacak.
Gelen zammın ardındanPhilip Morris grubunda en ucuz sigara 52 TL, en pahalı sigara ise 58 TL oldu.
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