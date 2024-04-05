Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi

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31 Mart seçimlerinin ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam yapılırken, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükselecek.

05.04.2024 09:42  Güncelleme: 09:59
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Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları yaşanacağı iddia edilmişti. Bu sabah itibarıyla bir sigara grubuna daha dev bir zam geldi.

GRUBUN EN UCUZ SİGARASI 60 TL OLDU

P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.

DÜN 9 LİRALIK DEV BİR ZAM GELMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.

Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri, Zam, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika

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