Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından bazı ürünlerde fiyat artışları yaşanacağı iddia edilmişti. Bu sabah itibarıyla bir sigara grubuna daha dev bir zam geldi.
P.M. grubu sigaralara 5 TL'nin üzerinde zam gelirken, grubun en ucuz sigarası 60 TL'ye en pahalısı ise 67 TL'ye yükseldi. Fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
Hatırlanacağı üzere dün de J.T.İ. grubu sigaralara 9 liralık dev bir zam gelmiş, grubun en ucuz sigarasının fiyatı 58 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi - Son Dakika
Dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan güne başladı. İstanbul Kapalıçarşı'da dolar 31,9380 liradan, euro ise 34,5730 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 31,88 liradan, euro ise 34,77 liradan satılmıştı.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın, düzenledikleri geleneksel iftar programında şehirdeki istihdamın, üretimin ve ihracatın artmasına katkı sunacaklarını belirtti. Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri ve sanayiciler de katıldı. Yalçın, Kayseri OSB'nin gelecek projeleri hakkında bilgi verdi ve şehirdeki istihdamın artması için çalışacaklarını vurguladı.
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