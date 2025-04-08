Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu

Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu

Yeni yılla birlikte başlayan zam yağmuru hız kesmeden devam ediyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, 60 lira olan 2,5 litrelik kolanın fiyatının 70 liraya yükseldiğini duyurdu.

08.04.2025 14:24
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2025 yılının başından itibaren yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürüne art arda zamlar gelirken bir fiyat artışı da kola fiyatlarında yaşandı.

FİYAT LİSTELERİNİ PAYLAŞTI

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından paylaştığı fiyat listeleriyle gelen zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı.

1 LİTRE KOLA İSE 40 LİRAYA YÜKSELDİ

Dündar, gelen son zamla birlikte 2,5 litrelik kolanın fiyatının 60 liradan 70 liraya, 1 litrelik kolanın ise 40 liraya yükseldiğini duyurdu.

Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu
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3-sayfa, Ekonomi, Gündem, Finans, Tekel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Hüseyin Peynir:
    Biz salaklar aldığımız müddetçe artar daha.Beteri olsun.Biz kendi yerli ürünlerimizi boykot edelim.israil mallarını değil.Tabi israil malı uşakların istegiyle.... 5 1 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Makarnacıların bol oldugu memlekette zamlar normal içmiyoruz derler ama zam nıye dıye düşünmezler 1 1 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bir kaç saat önce merkez bankası enflasyon düşüyor diye haber yaptınız...Şimdi zam haberi veriyorsunuz...Bu düşen enflasyon kimin enflasyonu?Akp lilerin enflasyonumu?Bizim enlasyon niye düşmüyor?Bize hep zam hep zam... 1 0 Yanıtla
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