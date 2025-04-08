Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu

Bilgehan Göktürk:

Bir kaç saat önce merkez bankası enflasyon düşüyor diye haber yaptınız...Şimdi zam haberi veriyorsunuz...Bu düşen enflasyon kimin enflasyonu?Akp lilerin enflasyonumu?Bizim enlasyon niye düşmüyor?Bize hep zam hep zam...