2025 yılının başından itibaren yüksek enflasyon nedeniyle birçok ürüne art arda zamlar gelirken bir fiyat artışı da kola fiyatlarında yaşandı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, X hesabından paylaştığı fiyat listeleriyle gelen zam oranlarını kamuoyuyla paylaştı.
Dündar, gelen son zamla birlikte 2,5 litrelik kolanın fiyatının 60 liradan 70 liraya, 1 litrelik kolanın ise 40 liraya yükseldiğini duyurdu.
Son Dakika › Ekonomi › Bir zam da kolaya! 2,5 litresi 70 lira oldu - Son Dakika
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