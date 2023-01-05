Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika
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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

05.01.2023 21:10
Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar

Biraya gelen yüzde 35'lik zammın ardından bir zam da sigaraya geldi. Philip Morris, JTI ve Bat grubu üst üste yeni fiyatları yayınlamaya başlarken, fiyat paket başına 4 TL arttı. Piyasada en ucuz sigaranın fiyatı 32 TL, en pahalı sigara ise 38 TL oldu.

Yeni yıla girilmesiyle gıdadan temizliğe, enerjiden giyime birçok ürünün fiyatı artmaya devam ediyor. Dün biraya gelen zammın ardından bugün de sigaraya zam geldi.

FİYAT 4 TL ARTTI

Philip Morris, JTI ve Bat grubu üst üste yeni fiyatları yayınlamaya başladı. Paket başına fiyat 4 TL arttı. Yeni liste 6 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

EN UCUZ SİGARA 32 TL

Philip Morris grubunun en ucuz sigarası 33 TL, en pahalı sigarası 38 TL oldu. JTI grubunda en ucuz sigara 33 TL, en pahalı sigara 36 TL'ye çıktı. Bat grubunda ise en ucuz sigaranın fiyatı 32 TL, en pahalı sigaranın ise 37 TL'ye yükseldi.

DÜN DE BİRAYA ZAM GELMİŞTİ

4 Ocak tarihinde de biraya yüzde 35 oranında zam gelmişti. Zam sonrası en ucuz biranın fiyatı 22 TL'den 33 TL'ye, 28 TL'ye satılan biralar ise 38 TL'ye çıktı. 44 TL'ye satılan yüksek alkollü bir biranın fiyatı ise 60 TL oldu.

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Son Dakika Ekonomi Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geldi, işte yeni fiyatlar - Son Dakika
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