Birden fazla doğal gaz depolama tesisi için tek depolama tarifesi belirlenecek - Son Dakika
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Birden fazla doğal gaz depolama tesisi için tek depolama tarifesi belirlenecek

19.03.2022 08:55
Birden fazla doğal gaz depolama tesisi için tek depolama tarifesi belirlenecek

Yer altı doğal gaz depolama faaliyeti yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için işletmesinde bulunan farklı yer altı depolama tesislerine ilişkin tek bir tarife belirlenecek.

Yer altı doğal gaz depolama faaliyeti yürüten lisans sahibi tüzel kişiler için işletmesinde bulunan farklı yer altı depolama tesislerine ilişkin tek bir tarife belirlenecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Yer Altı Doğal Gaz Depolama Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, bir tüzel kişi mülkiyet veya işletmesinde bulunan farklı yer altı depolama tesisleri için tek yöntem bildirimi sunabilecek. Yöntem bildirimi, her bir tarife yılı için belirlenen gelir tavanının hangi birim bedellerle nasıl karşılanacağını ve ilgili uygulama dönemi için geçerli olacak yer altı depolama bedellerinin nasıl belirleneceğini kapsıyor.

Bu yöntem bildiriminin Kurul tarafından onaylanması durumunda, ilgili yer altı depolama tesislerinin gelir tavanları ayrı ayrı hesaplanacak ve yöntem bildiriminde yer verilen esaslar uyarınca söz konusu tesislerin tümü için bir yer altı depolama tarifesi belirlenecek.

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Kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında değişikliğe gidildi Kamuda enerji tasarruf miktarı karşılığında ödenecek bedelin hesabında değişikliğe gidildi Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi Elektrik maliyetlerinin artması halinde destekleme bedeli kullanımına ilişkin detaylar belirlendi

Doğalgaz, Enerji, Gazete, Lisans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Birden fazla doğal gaz depolama tesisi için tek depolama tarifesi belirlenecek - Son Dakika


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