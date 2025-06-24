Birinci Motoclup Türkiye Motosiklet Festivali Antalya\'da Gerçekleşti

Quick Sigorta'nın da sponsorları arasında yer aldığı Birinci Motoclup Türkiye Motosiklet Festivali Antalya Korkuteli'nde gerçekleştirildi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 19-22 Haziran tarihleri arasında ilk kez düzenlenen Birinci Motoclup Türkiye Motosiklet Festivali, Quick Sigorta'nın da sponsorları arasında yer aldığı bir programla motosiklet tutkunlarını buluşturdu. QTruck, QKaravan ve Quick Routes ekibiyle sahada olan Quick Sigorta, motofest sezonunun açılışını yaptı.

Korkuteli Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, dört gün boyunca konserler, DJ performansları, spor müsabakaları ve gösterilerle motor severleri eğlendirdi.

Alanda konumlanan QTruck ve QKaravan, festivalin en çok ilgi gören alanları arasında yer aldı. Ayrıca gezgin motosikletçiler Dilek ve Özgür Candar'dan oluşan Quick Routes ekibinin gerçekleştirdiği söyleşi hem ilham verici hikayeler hem de sürpriz ödüllerle renkli anlara sahne oldu. - ANKARA