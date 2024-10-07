Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Rekor Artışta - Son Dakika
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Ekonomi

Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Rekor Artışta

Eylülde konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 4,7 artış gösterdi. Londra, en pahalı şehir olmaya devam etti.

07.10.2024 10:47
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Birleşik Krallık'ta konut fiyatlarında eylülde, Kasım 2022'den beri yıllık bazda en büyük artış görüldü.

İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax tarafından hazırlanan Halifax Konut Fiyat Endeksi'nin eylül ayı sonuçları açıklandı.

Buna göre, ortalama konut fiyatı, eylülde aylık bazda yüzde 0,3 artarken, yıllık bazda yüzde 4,7 ile Kasım 2022'den beri en yüksek artışı kaydetti.

Kuzey İrlanda'da ortalama konut fiyatı eylülde yıllık bazda yüzde 9,7 artarken, Galler'de bu oran yüzde 4,4 olarak ölçüldü. İskoçya'da fiyat artışı yüzde 2,1 oldu.

İngiltere'de Kuzey Batı bölgesi yüzde 5,1 ile fiyatlarda en yüksek artışın görüldüğü bölge oldu.

Birleşik Krallık'ta şehir bazında ise Londra, ortalama 539 bin 238 sterlin ile konutların en pahalı olduğu şehir olmaya devam etti. Londra'da ortalama konut fiyatı, eylülde yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Halifax Mortgage Başkanı Amanda Bryden, verilere ilişkin değerlendirmesinde, Birleşik Krallık'ta ortalama konut fiyatının son bir yılda yaklaşık 13 bin sterlin yükseldiğini belirterek, bu artışın büyük ölçüde önceki 12 aylık dönemdeki kaybın geri kazanılması olduğunu kaydetti.

İki yıl öncesine bakıldığında, fiyatların sadece yüzde 0,4 arttığını bildiren Bryden, "Piyasa koşulları yaz boyunca ve sonbaharın başına kadar istikrarlı bir şekilde iyileşti. Güçlü ücret artışları ve düşen faiz oranları sayesinde ipotek ödenmesi kolaylaşıyor. Bu, potansiyel alıcılar arasında güveni artırdı ve son bir yılda anlaşılan ipotek sayısı yüzde 40'tan fazla artarak Temmuz 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ancak konut maliyetleri birçok kişi için hala bir zorluk teşkil ediyor. Sonuç olarak, bu yılın geri kalanında ve gelecek yıl başında emlak fiyatlarındaki artışın mütevazı kalmasını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Rekor Artışta - Son Dakika

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