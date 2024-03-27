Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası 2023'te önceki yıla göre yüzde 24,2 artışla 1258 sterline yükseldi.
İngiliz konut finansman kuruluşu Halifax'ın "Ev Sahibi Olma ve Kiralama" başlıklı analizine göre, geçen yıl ülkede ilk kez ev sahibi olanların ödediği aylık mortgage miktarı, aynı özelliklere sahip konut için ödenen kiranın 27 sterlin altında kaldı.
İlk kez ev satın alanların ödediği aylık mortgage miktarı ortalama 1231 sterlin olurken, ülkede ortalama kira 1258 sterlin olarak hesaplandı. Aradaki fark, 2019'dan beri ilk kez bu seviyeye geriledi.
Böylece, Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası 2023'te önceki yıla göre yüzde 24,2 arttı. Konut kirasındaki artış son 10 yılda yüzde 82 oldu.
İlk kez ev satın alanların ödediği aylık mortgage miktarı ise 2023'te yüzde 27, son 10 yılda yüzde 113 yükseldi.
Birleşik Krallık'ta geçen yıl ortalama konut kirasının en yüksek olduğu bölge 2 bin 253 sterlinle Londra oldu. Onu, 1551 sterlinle Güney Doğu ve 1437 sterlinle Güney Batı bölgeleri takip etti.
İskoçya'da ortalama konut kirası geçen yıl 988 sterlin olurken, Kuzey İrlanda 692 sterlinle ortalama konut kirasının en düşük olduğu bölge olarak kayıtlara geçti.
İlk kez ev satın alanların ödediği aylık mortgage miktarı ise Londra'da 2 bin 241 sterlin, Güney Doğu ve Güney Batı bölgelerinde sırasıyla 1705 ve 1298 sterlin oldu. Aylık mortgage ödemesi İskoçya'da 953 sterlin, Kuzey İrlanda'da 779 sterlin olarak hesaplandı.
Halifax Mortgage Direktörü Kim Kinnaird, analize ilişkin değerlendirmesinde, ev sahibi olmanın uzun vadeli finansal ve yaşam istikrarı için önemli olduğunu belirterek, "Ancak yüksek borçlanma maliyetleri ve satın alınabilecek konut arzındaki kısıt, ülkenin pek çok yerinde ilk kez ev sahibi olacaklar için ev almayı daha da ulaşılmaz hale getiriyor. Bu nedenle, hükümetin ortak mülkiyet ve ipotek garanti programı gibi uygun fiyatlı ev sahipliği programlarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Birleşik Krallık'ta Konut Kiraları Arttı - Son Dakika
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