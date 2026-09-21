Birlik Başkanı Oran, yapağı için Bursa\'da 100 milyon liralık tesis istedi

Bursa İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yıldırım Oran, Türkiye'de sanayi tesislerinin kapanmasıyla stratejik bir değer olan yapağının heba edildiğini belirterek, arazilere atılan milyonlarca lira değerindeki yapağının değerlendirileceği bir fabrika kurulması çağrısında bulundu.

Türkiye'deki 50 milyonu koyun olmak üzere 60 milyonu aşkın küçükbaş varlığına rağmen yapağının değerlendirilemediğini vurgulayan Oran, "Dünyada organik ürünler değer kazanırken ülkemizde Merinos ve Sümerbank fabrikalarının kapanması sonucu yapağımızı alan kalmadı. Üreticimiz ürününü satamıyor, toplanan bir miktar yapağı ise yıkanıp Çin'e ihraç ediliyor. Çin'e hammadde satıp oradan işlenmiş mamul alıyoruz. Oysa Avrupa'da insan sağlığına en uygun ürün olan yün vazgeçilmezdir. Yünün ter emme özelliğiyle iç çamaşırından askeri tekstile, battaniyeden AFAD için izolasyonlu konteyner üretimine kadar geniş bir kullanım alanı bulunuyor" diye konuştu.

"Tesis yatırımı yapılması gerekiyor"

Üreticinin en değerli ürününün çöpe gitmesini önlemek amacıyla öneride bulunan Oran, "Bursa'da yapağının toplanması, yıkanması ve tekstile uygun hale getirilmesi için bir tesis yatırımı yapılması gerekiyor. Yaklaşık 100 milyon lira maliyeti olan bu proje gerçekleştiğinde sadece Bursa değil, çevre illerin de yapağısı değerlendirilecek ve ülke ekonomisine muazzam bir katkı sunulacaktır. Birlik olarak bu bütçeyi tek başımıza karşılayacak imkanımız bulunmuyor" dedi.