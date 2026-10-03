Biruni\'de brakiyal pleksus sempozyumu yapıldı, Rektör Yüksel yeni ufuk vurguladı

Biruni Üniversitesi, Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği, El Terapistleri Derneği ve Rekonstrüktif Mikrocerrahi Derneği işbirliğiyle düzenlenen Brakiyal Pleksus Yaralanmaları Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde gerçekleştirilen sempozyuma, Türkiye'nin farklı şehirlerinden akademisyenler, sağlık profesyonelleri ve öğrenciler katıldı.

Sempozyumda, brakiyal pleksusun temel anatomisi ve sinir yaralanmalarından tanı yöntemlerine, cerrahi yaklaşımlardan sinir transferleri ve rehabilitasyon süreçlerine kadar farklı konular değerlendirildi.

Olguların ve klinik deneyimlerin paylaşıldığı etkinlikte, brakiyal pleksus yaralanmalarının tedavisinde farklı disiplinlerin birlikte çalışmasının önemine dikkat çekildi.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Hoşbay ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi emekli öğretim üyesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Atakan Aydın yaptı.

"Kongreler yeni bir ufuk açma yeridir"

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Yüksel, bilimsel toplantıların güncel bilgilerin aktarılmasının yanı sıra farklı fikir ve deneyimlerin paylaşılmasına imkan sağladığını belirtti.

Bilimsel toplantılarda karşılıklı iletişim ve tecrübe paylaşımının önemine değinen Yüksel, "Bu kongreler aslında bilgisayarda, yapay zekada, kitapta olan bilgilerin burada anlatılması değil, karşılıklı iletişim içerisinde tecrübe paylaşımı ve en önemlisi de yeni bir ufuk açma yeridir." ifadesini kullandı.

Katılımcılara alanın deneyimli akademisyenlerine soru sormaları çağrısında bulunan Yüksel, üniversitelerin düşüncenin geliştirilmesi ve katma değer üretilmesi açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını aktardı.

Brakiyal pleksus yaralanmalarında doğru tanı ve zamanlama ile uygun tedavinin önemine işaret eden Yüksel, tıp alanındaki gelişmelerin yapay zeka, biyoteknoloji ve genetik gibi alanlarla hızla değiştiğini, bu nedenle sağlık profesyonellerinin sürekli öğrenmesi ve özgün çalışmalar üretmesi gerektiğini kaydetti.

Yüksel, brakiyal pleksus alanında çocuk nörolojisi, radyoloji, plastik ve rekonstrüktif cerrahi, fizyoterapi ve ortopedi başta olmak üzere birçok disiplinin birlikte çalışmasını gerektirdiğini belirterek, bilimsel toplantılarda edinilen bilgilerin klinik uygulamalara aktarılmasının önem taşıdığını vurguladı.

Hoşbay da Türkiye'nin farklı bölgelerinden brakiyal pleksus alanında çalışan uzmanları üniversitede ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ve etkinlik boyunca brakiyal pleksus yaralanmalarını hem doğumsal hem travmatik açıdan multidisipliner ve bütünleyici bir yaklaşımla değerlendireceklerini aktardı.

Sempozyum hazırlıklarının aylar öncesinden başladığına değinen Hoşbay, organizasyona katkı sunan meslek derneklerine, akademisyenlere, üniversite yönetimine, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim elemanları ile öğrencilere teşekkür etti.

Hoşbay, toplantının klinik uygulamalara ve akademik araştırmalara katkı sağlayan, katılımcılar için ilham verici ve yol gösterici bir bilimsel buluşma olmasını temenni etti.

Atakan Aydın ise üniversitelerin yalnızca binalardan oluşmadığını, bilimsel merak, fikir alışverişi ve öğrenci-akademisyen etkileşiminin üniversite kültürünün temel unsurları arasında bulunduğunu ifade etti.

Biruni Üniversitesinin sempozyuma verdiği desteğin öğrenciler ve katılımcılar açısından önemli bir öğrenme ortamı oluşturduğuna işaret eden Aydın, özellikle gençlerin alanın deneyimli isimleriyle bir araya gelmesini önemsediklerini kaydetti.