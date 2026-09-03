Biruni Üniversitesi, DEHB'li öğrenciler için yapay zeka destekli eğitim projesini başlattı - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi, DEHB'li öğrenciler için yapay zeka destekli eğitim projesini başlattı

Biruni Üniversitesi, DEHB\'li öğrenciler için yapay zeka destekli eğitim projesini başlattı
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Biruni Üniversitesi, DEHB'li öğrencilerin eğitiminde öğretmenlere yapay zeka destekli araçlarla yardımcı olmayı hedefleyen TÜBİTAK projesinin açılış programını gerçekleştirdi. Programa İstanbul'daki sınıf ve özel eğitim öğretmenleri katıldı, proje kapsamında katılımcılara ön testler uygulanarak farkındalık artırılması amaçlanıyor.

Biruni Üniversitesi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) bulunan öğrencilerin eğitim süreçlerinde öğretmenleri yapay zeka destekli araçlarla güçlendirmeyi amaçlayan "Öğretmenin Dijital Asistanı: DEHB'li Çocuklar için Yapay Zeka Destekli Öğretim Tasarımı" projesinin açılış programını gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Reyhan Salonu'nda "DEHB'li Öğrenciler İçin 'Dijital Asistan' Dönemi: Öğretmenler Yapay Zekayla Güçleniyor" başlığıyla düzenlenen programa, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Fatih İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çepni, Proje Yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Tuba Kalay Usta, Proje Hak Sahibi Doç. Dr. Ayşin Kaplan Sayı ile İstanbul'da görev yapan sınıf ve özel eğitim öğretmenleri katıldı.

Yapay zekanın öğretmenin yerini alan değil, eğitim sürecini destekleyen bir araç olarak kullanılması gerektiğinin vurgulandığı programda, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara ön testler uygulandı.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Adnan Yüksel, üniversitelerin eğitimde nitelik, bilimsel üretkenlik ve ülkeye katma değer sağlayan çalışmalar ortaya koyması gerektiğini belirtti.

Yüksel, öğrencileri iyi yetiştirmeyi ve akademisyenlerin proje, patent ve nitelikli yayınlarla onlara örnek olmasını önemsediklerini aktararak, "Onun için hep beraber gayret göstereceğiz. Herkese örnek olacağız. Muhakkak patenti olacak. Muhakkak 1001 projesi olacak. Muhakkak, herkese örnek olan yayınlar yapacak." ifadelerini kullandı.

Bilimsel çalışmaların Türkiye'ye ve topluma katma değer sağlaması gerektiğini vurgulayan Yüksel, önemli olanın üst seviyelere çıkmak, proje üretmek ve Türkiye'ye katma değer katmak olduğunu aktardı.

"TÜBİTAK projesine dönüştürüldü"

Adnan Ömerustaoğlu ise projenin, DEHB'li öğrencilerin eğitiminde yapay zeka destekli öğrenme tasarımının sağlayabileceği katkıları araştırmak üzere geliştirildiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu konusunda yapay zeka destekli bir öğrenme tasarımının katkı yapacağını düşünerek, hocalarımız birlikte 'Ne yapabiliriz?' diye bir ön çalışma yapıp, sonra da bunu bir TÜBİTAK projesine dönüştürdü. Eğitimle ilgili önemli projeler yapan bir üniversiteyiz, bunun gibi çalışmalara devam edeceğiz."

Eğitimin geleceğinde kapsayıcılık, teknoloji, sürdürülebilirlik ve insan merkezli yaklaşımın önem kazanacağını belirten Ömerustaoğlu, "Artık geleceğin eğitimini konuşuyoruz. Geleceğin eğitimi dediğimiz zaman da hemen aklımıza daha kapsamlı, akıllı ve sürdürülebilir, insan merkezli bir eğitim geliyor." ifadesini kullandı.

Fatih Çepni de Biruni Üniversitesi ile milli eğitim camiası arasındaki işbirliğine değinerek, Rektör Prof. Dr. Adnan Yüksel'in eğitim ve akademik çalışmalar konusundaki yaklaşımının, kendileri için motivasyon kaynağı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Adnan Yüksel, Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Tübitak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Üniversitesi, DEHB'li öğrenciler için yapay zeka destekli eğitim projesini başlattı - Son Dakika

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