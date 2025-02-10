Biruni Üniversitesi NAFSA'ya Üye Oldu

Ekonomi

Biruni Üniversitesi, uluslararası eğitim birliklerinden NAFSA: Association of International Educators'a (Uluslararası Eğitimciler Birliği) "Global Associate" kategorisinde üye olarak katıldığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi uluslararasılaşma vizyonunu daha da güçlendirmek için önemli bir adım atarak, dünyanın prestijli uluslararası eğitim birliklerinden NAFSA'ya üye olarak katıldı.

Biruni Üniversitesinin, uluslararası etkileşimi teşvik eden projeler üretmeye devam edeceği ve global akademik dünyada etkili bir rol üstleneceği belirtilirken, üniversite yönetiminin, uluslararasılaşma stratejileriyle uluslararası alanda daha fazla işbirliği geliştirmeyi ve uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefledikleri aktarıldı.

Üniversite, bu üyelikle beraber küresel akademik işbirliklerini daha da güçlendireceklerini duyurdu.

Yükseköğretim ve uluslararası eğitim alanında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan NAFSA, 170'ten fazla ülkede 4 bin 300'den fazla kurumu ve 11 binden fazla uluslararası eğitmeni kapsayan geniş bir ağa sahip.

NAFSA, her yıl gerçekleştirdiği NAFSA Konferans ve Fuarı ile dünya çapındaki yükseköğretim yetkililerini bir araya getirerek, uluslararası işbirliklerini artırmayı ve farklı temalarda etkinlikler düzenlemeyi amaçlarken, etkinlikler, üniversitelere ortaklıklar kurma ve eğitim kaynaklarına ulaşma imkanı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Rektör Danışmanı Pınar Elbasan Aydın, NAFSA üyeliğinin, uluslararası projelerde daha etkin bir şekilde yer almalarına olanak tanıyacağını belirtti.

Aydın, bu üyeliğin, uluslararası akademik çevrelerle bağları güçlendirerek öğrenci ve akademisyen değişim programlarını artırmalarına katkı sağlayacağını vurgulayarak "Ayrıca, küresel düzeydeki işbirliklerimizi geliştirmeyi ve uluslararası eğitimdeki liderliğimizi pekiştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.