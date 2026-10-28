Biruni Üniversitesi'ndeki kekemelik sempozyumunda bireyler deneyimlerini paylaştı - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi'ndeki kekemelik sempozyumunda bireyler deneyimlerini paylaştı

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Biruni Üniversitesi'nde iki gün süren 2. Uluslararası Kekemelik ve Öz Yardım Sempozyumu'nda kekemeliğin klinik yönleri ve bireysel deneyimler ele alındı. Etkinlikte farklı ülkelerden uzmanlar ve kekemeliği olan bireyler deneyimlerini paylaştı.

Biruni Üniversitesi, kekemeliğin farklı yönleriyle ele alındığı 2. Uluslararası Kekemelik ve Öz Yardım Sempozyumu'na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Kongre Merkezi'nde iki gün süren sempozyum, ulusal ve uluslararası katılımcıların sunumları ve atölye çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Kekemeliğin klinik uygulamalardan bireysel deneyimlere, öz yardım çalışmalarından toplumsal farkındalığa kadar farklı yönleriyle değerlendirildiği sempozyumun açılış konuşmalarını Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Tosun, Dr. Öğretim Üyesi ve Dil ve Konuşma Terapisti (DKT) Çağdaş Karsan ve Kekemeler Derneği Kurucu Başkanı Özüm Alemdar gerçekleştirdi.

Kekemeliğin bireylerin yaşamındaki etkileri, klinik yaklaşımlar, kişisel deneyimler ve öz yardım çalışmalarının öneminin ele alındığı sempozyumda, farklı ülkelerden uzmanlar ve kekemeliği olan bireyler deneyimlerini paylaştı.

Akademik bilgi ve bireysel deneyimleri bir araya getiren etkinlik, kekemeliğe yönelik farkındalığın artırılmasına ve dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağladı.

Açıklamada etkinlikteki görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Samet Tosun, kekemeliğin yalnızca konuşmayla sınırlı olmadığını, bireylerin günlük yaşamlarını, sosyal ilişkilerini ve kendilerini ifade etme süreçlerini de etkilediğini belirtti.

Tosun, kekemeliğin anlaşılmasında bireylerin yaşadıkları deneyimlerin dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kekemeliği anlamaya yönelik her çabanın merkezinde kekemeliği olan bireylerin kendi seslerinin ve deneyimlerinin bulunması büyük önem taşıyor. Öz yardım buluşmaları da kekemeliği olan bireylerin kendilerini anlaşılmış hissetmelerine, deneyimlerini paylaşmalarına ve yalnız olmadıklarını görmelerine katkı sağlıyor."

"Kendilerini özgürce ifade edebilmelerini önemsiyoruz"

Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi DKT Çağdaş Karsan da kekemeliği olan bireylerle terapistlerin bir araya gelmesinin karşılıklı öğrenme ve deneyim paylaşımı açısından önemli olduğunu aktardı.

Karsan, kekemeliğin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Çünkü ancak yan yana geldiğimizde aynı yöne bakabiliriz, aynı manzarayı görebiliriz, birbirimizin deneyimlerinden öğrenebiliriz ve ortak bir bakış açısı geliştirebiliriz." ifadesini kullandı.

Kekemeliği olan bireylerin birbirlerine destek olmak amacıyla yürüttükleri dayanışma çalışmalarına değinen Karsan, bu çalışmaların terapistler ve akademisyenler açısından da önemli bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Kekemeler Derneği Kurucu Başkanı Özüm Alemdar da kendi kekemelik deneyiminden yola çıkarak derneğin kuruluş sürecini ve yürütülen öz yardım çalışmalarını anlattı.

Alemdar, benzer deneyimleri yaşayan bireylerle bir araya gelmek amacıyla başlattığı buluşmaların zamanla genişlediğini vurgulayarak, bu dayanışmanın Nisan 2017'de Kekemeler Derneğinin kurulmasına uzandığını aktardı.

Derneğin gönüllülük ve dayanışma temelinde faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Alemdar, "Özgürce Kekele sloganı, kekemeliği olan bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri açısından önem taşıyor. Biz 'Ya kekelersem' korkusunu bertaraf ediyoruz. Kekemeliği olan bireylerin konuşma kaygısından uzaklaşarak kendilerini özgürce ifade edebilmelerini önemsiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA
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