Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Öğretmen Eğitimi - Son Dakika
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Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Öğretmen Eğitimi

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Biruni Üniversitesi, TÜBİTAK 4005 projesi ile İngilizce öğretmenlerine yapay zeka eğitimi verdi.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından TÜBİTAK 4005 kapsamında yürütülen proje aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yapay zeka destekli eğitim verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "İngilizce Öğretiminde Yapay Zeka ve Eleştirel Düşünme: Öğretmenlerin Öğrencilerde Üst Düzey Düşünmeyi Geliştirmesine Yönelik Sürdürülebilir Bir Yaklaşım" başlıklı projenin öğretmen eğitiminde ortaya koyduğu sonuçlar, sınıf ortamlarına taşındı.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında desteklenen projenin yürütücülüğünü, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Manolya Sağlam üstlendi.

Proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine yapay zeka destekli öğretim, eleştirel düşünme, ölçme ve değerlendirme ile etik dijital pedagoji alanlarında uygulamalı eğitimler sunuldu. Eğitimlerde yapay zeka aracılığıyla test, soru ve ölçme-değerlendirme materyallerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Öğretmenler, edindikleri bilgi ve becerileri görev yaptıkları okullarda uygulayarak, öğrencileriyle yapay zeka destekli etkinlikler ve dijital içerikler hazırladı. Öğrencilerin yapay zeka uygulamalarından yararlanarak hazırladığı çalışmalar, Uluslararası Sıfır Atık Festivali kapsamında sergilendi. Festivalde yapay zeka destekli etkinlikler gerçekleştirilirken, öğrencilerin geliştirdiği dijital içerikler daha geniş kitlelere ulaştırıldı.

"Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileri birlikte ele alındı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Manolya Sağlam, eğitimlerde öğretmenlere yalnızca yapay zeka uygulamalarının tanıtılmadığını, araçların ders hedeflerine uygun ve bilinçli biçimde nasıl kullanılabileceğinin de uygulamalı olarak anlatıldığını belirtti.

Sağlam, "Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerimiz, proje kapsamında eğitim aldı. Öğretmenlerimize hangi yapay zeka uygulamalarından yararlanabileceğini, bu uygulamaları derslerine nasıl uyarlayabileceğini ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini desteklemek amacıyla nasıl kullanabileceğini aktardık." ifadelerini kullandı.

İngilizce öğretiminde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin birlikte ele alındığına değinen Sağlam, yapay zeka araçlarıyla söz konusu alanlara yönelik farklı ders materyalleri ve etkinlikler hazırlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"Yapay zeka destekli uygulamaları, İngilizce öğretiminin temelini oluşturan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerileriyle ilişkilendirdik. Öğretmenlerimiz, öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlamasını değil, sorgulamasını, yorumlamasını ve özgün ürünler ortaya koymasını sağlayacak etkinlikler ile farklı öğrenci seviyelerine uygun değerlendirme araçları geliştirdi. Yapay zeka kullanılarak testlerin, sınıf içi etkinliklerin ve ölçme-değerlendirme araçlarının nasıl hazırlanabileceğini uygulamalı olarak gösterdik. Hazırlanan çalışmalar öğretmenlerimiz tarafından sınıflarda uygulandı ve öğrencilerden elde edilen sonuçlar değerlendirildi."

Projenin en önemli çıktılarından birinin öğretmenler aracılığıyla çok sayıda öğrenciye ulaşılması olduğunu vurgulayan Sağlam, "Öğretmenlerimizin eğitimlerde öğrendiğini kendi okullarına taşıması, projenin sınırlı bir eğitim programı olarak kalmamasını sağladı. Böylece proje tamamlandıktan sonra da uygulamalar devam etti ve öğrenciler doğrudan sürece dahil oldu." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, Tübitak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biruni Üniversitesi'nden Yapay Zeka Destekli Öğretmen Eğitimi - Son Dakika

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