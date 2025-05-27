Biruni Üniversitesi'ne Teranostik Akreditasyon

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü, Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nin (EANM) araştırma kuruluşu EANM Research GmbH (EARL) tarafından "Teranostik Mükemmeliyet Merkezi" olarak akredite edildi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, akreditasyon, bölümün radyonüklid tedavilerde gerekli standartları ve kalite kontrollerini yerine getirmesi ve uygun altyapıyı sağlaması dolayısıyla verildi.

Nükleer tıpta çok merkezli araştırmaları teşvik etmeyi amaçlayan sertifikayla Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Avrupa çapında Teranostik Mükemmeliyet Merkezi olarak tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nükleer Tıp Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burçak Yılmaz, moleküler düzeydeki gelişmeler sayesinde birçok kanser türünün tedavisinde radyonüklid yöntemler kullanıldığını belirtti.

Tiroid kanseri, nöroblastom, prostat kanseri, nöroendokrin ve karaciğer tümörleri ile karaciğer metastazlarında hastalara radyonüklid tedaviler uygulandığını aktaran Yılmaz, "Bu uygulamaları hastanemizin radyofarmasi laboratuvarında, iyi üretim uygulamaları (GMP) çerçevesinde yürütüyoruz. Avrupa Nükleer Tıp Derneği'nden aldığımız bu sertifika ile ülkemizi ve hastanemizi Avrupa'da temsil ediyoruz." ifadelerini kullandı.