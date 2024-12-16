BIST 100'de Düşüş: 10.106,05 Puan - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100'de Düşüş: 10.106,05 Puan

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 düşüşle 10.106,05 puana geriledi.

16.12.2024 13:47
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 düşüşle 10.106,05 puana geriledi.

Cuma günü 10.125,46 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, haftaya 21,15 puan ve yüzde 0,21 artışla 10.146,61 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 19,41 puan azalarak 10.106,05 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 10.095,53, en yüksek 10.157,77 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,31 ve hizmetler endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,09 ve teknoloji endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i değer kazanırken, 39'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri, Türk Hava Yolları, Garanti BBVA, Akbank, Ereğli Demir Çelik ile Şişe ve Cam Fabrikaları oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 658 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0510, sterlin/dolar paritesi 1,2650 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9630 liradan, avro 36,7690 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 658 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,6 düşüşle 73,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100'de Düşüş: 10.106,05 Puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100'de Düşüş: 10.106,05 Puan - Son Dakika
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