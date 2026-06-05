BIST 100 Endeksi %0,58 Düştü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,58 değer kaybederek 13.792,23 puana geriledi.

Dün 13.872,25 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 17,12 puan ve yüzde 0,12 artışla 13.889,37 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 80,02 puan ve yüzde 0,58 düşüşle 13.792,23 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.724,05 puanı, en yüksek 13.903,42 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,45 ve mali endeks yüzde 0,69 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,76 değer kazandı.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 31'i yükselirken 68'i düştü, 1'i yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Astor Enerji, Akbank, ASELSAN, Türkiye İş Bankası (C) ve Türk Altın İşletmeleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 465 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 39,50, bileşik getirisi yüzde 43,40 gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1640, sterlin/dolar paritesi 1,3470 ve dolar/yen paritesi 159,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 46,0870 liradan, avro 53,6890 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 azalışla 4 bin 465 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,4 azalışla 94 dolardan işlem görüyor.