BIST 100 Endeksi %1,29 Artışla Kapatıldı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 120,12 puan artarak 9.420,42 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 53,98 puan ve yüzde 0,58 yükselişle 9.354,28 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.335,38 puanı, en yüksek 9.437,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,29 artışla 9.420,42 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,51, sanayi endeksi yüzde 1,35, hizmetler endeksi yüzde 1,25 ve teknoloji endeksi yüzde 0,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 127,07 puan ve yüzde 1,23 kazançla 10.423,55 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 85'i prim yaptı, 15'i geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 570 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 570 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,1 artarak 2 milyon 960 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,2756 lira, satışta 34,4129 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,2878 lira, satışta 34,4252 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0570, sterlin/dolar paritesi 1,2710 ve dolar/yen paritesi 155,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,3 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.