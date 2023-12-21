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BIST 100 Endeksi 102,11 Puan Artarak Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 102,11 Puan Artarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 102,11 puan artarak 7.764,95 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.621,34, en yüksek 7.789,88 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artış gösterdi. Mali, hizmetler, sanayi ve teknoloji endeksleri de değer kazandı. Altının ons fiyatı 2040 dolara yükseldi.

BIST 100 Endeksi 102,11 Puan Artarak Kapandı
21.12.2023 - 18:41,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 102,11 puan artarak 7.764,95 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 5,81 puan ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.657,03 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.621,34, en yüksek 7.789,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 7.764,95 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 1,73, sanayi endeksi yüzde 1,10, teknoloji endeksi yüzde 2,62 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,23 puan ve yüzde 1,15 kazançla 8.450,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2040 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2040 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,4 artışla 1 milyon 978 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,97'den, bileşik getirisi de yüzde 36,86'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,0694 lira, satışta 29,1859 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,0474 lira, satışta 29,1637 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 142,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 azalışla 78,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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