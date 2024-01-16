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BIST 100 Endeksi 11,85 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 11,85 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11,85 puan azalarak 8.032,17 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.994,96, en yüksek 8.090,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 8.032,17 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2039 dolar olarak belirlendi. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise 77,4 dolardan işlem gördü.

BIST 100 Endeksi 11,85 Puan Azalarak Kapandı
16.01.2024 - 18:41,  Güncelleme: 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11,85 puan azalarak 8.032,17 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 19,10 puan ve yüzde 0,24 artışla 8.063,12 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.994,96, en yüksek 8.090,14 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 8.032,17 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,46, hizmetler endeksi yüzde 0,20, teknoloji endeksi yüzde 0,09 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,49 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 33,82 puan ve yüzde 0,39 kayıpla 8.692,41 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 47'si prim yaptı, 48'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Ereğli Demir Çelik ve Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2039 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 2039 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 azalışla 2 milyon 53 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,79'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,37'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 30,0259 lira, satışta 30,1463 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 30,0238 lira, satışta 30,1442 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0880, sterlin/dolar paritesi 1,2660, dolar/yen paritesi de 146,73 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 77,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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