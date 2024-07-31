BIST 100 Endeksi 53,10 Puan Düşerek Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,10 puan düşerek 10.638,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,57 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.658,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.565,06, en yüksek 10.703,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 10.638,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,24 puan ve yüzde 0,09 kazançla 11.606,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Garanti Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 421 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 421 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0603 lira, satışta 33,1928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0072 lira, satışta 33,1395 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi de 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 80,1 dolardan işlem görüyor.