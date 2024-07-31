BIST 100 Endeksi 53,10 Puan Düşerek Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

BIST 100 Endeksi 53,10 Puan Düşerek Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,10 puan düşerek 10.638,58 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.565,06, en yüksek 10.703,57 puanı gören endeks, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüş yaşadı. Teknoloji, sanayi, hizmetler ve mali endeksler de değer kaybetti. Altının ons fiyatı 2.421 dolar olarak belirlendi. TCMB, doların efektif kurunu alışta 33,0603 lira, satışta 33,1928 lira olarak açıkladı. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 artışla 80,1 dolardan işlem görüyor.

31.07.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 53,10 puan düşerek 10.638,58 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 33,57 puan ve yüzde 0,31 azalışla 10.658,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.565,06, en yüksek 10.703,57 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,50 düşüşle 10.638,58 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,82, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 0,47 ve mali endeks yüzde 0,40 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 10,24 puan ve yüzde 0,09 kazançla 11.606,73 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 22'si prim yaptı, 77'si geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Garanti Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 421 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 421 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 600 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,0603 lira, satışta 33,1928 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,0072 lira, satışta 33,1395 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2840 ve dolar/yen paritesi de 150,50 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2 artışla 80,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Londra, Bıst, Borsa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 53,10 Puan Düşerek Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:39 Meclis, Filistin için toplanıyor Numan Kurtulmuş, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı Meclis, Filistin için toplanıyor! Numan Kurtulmuş, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı
18:22 İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu İran basınından dikkat çeken iddia: Hamas yeni lideri Halid Meşal oldu
15:36 Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum Haniye ile birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demirtaş: Korkakça katledilmesini lanetliyorum
15:24 İran’da İsmail Haniye’ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi İran'da İsmail Haniye'ye suikast sonrası intikam bayrağı göndere çekildi
14:55 DEM Partili Oduncu’dan skandal hareket Batman Valiliği’nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı DEM Partili Oduncu'dan skandal hareket! Batman Valiliği'nin duvarına Kürtçe yazılar yazdı
17:58 Hamas lideri İsmail Haniye’nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın Hamas lideri İsmail Haniye'nin gelininden duygusal veda: Ey cennet halkı onu aranıza alın
17:30 Piyasası değeri dudak uçuklatıyor Fenerbahçe, Guido Rodriguez’e resmi teklif yaptı Piyasası değeri dudak uçuklatıyor! Fenerbahçe, Guido Rodriguez'e resmi teklif yaptı
16:14 Zonguldak’ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı Zonguldak'ta düğün hazırlığı yapan uzman çavuş kendini ağır yaraladı
16:11 O kaçtı, polis kovaladı Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti O kaçtı, polis kovaladı! Vatandaşın ufak hamlesi şüpheliyi tepetaklak etti
15:52 Erdoğan “Önce bizden özür dilemesi lazım“ demişti Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye’ye geliyor Erdoğan "Önce bizden özür dilemesi lazım" demişti! Tarih netleşti, Filistin Devlet Başkanı Abbas, Türkiye'ye geliyor
15:16 SGK borcuna tepki gösteren Yavaş’a AK Parti’den yalanlama SGK borcuna tepki gösteren Yavaş'a AK Parti'den yalanlama
14:18 Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ’’Pes’’ dedirtti Baskın haberini alan uyanık esnafın kepenge astığı yazı ''Pes'' dedirtti
14:05 ABD’den Haniye’nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok ABD'den Haniye'nin öldürülmesine yönelik ilk açıklama: Suikastta dahlimiz yok
14:01 Eleştiri yağmuruna tutuldu Saint-Maximin’in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi Eleştiri yağmuruna tutuldu! Saint-Maximin'in o fotoğrafı akıllara tek bir ismi getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 19:31:28. #1.11#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi 53,10 Puan Düşerek Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement