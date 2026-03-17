BIST 100 Endeksi Açılışta Yükseldi

17.03.2026 10:12
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puana yükseldi.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 51,57 puan ve yüzde 0,40 artışla 13.008,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,54 değer kazanırken, holding endeksi yatay seyretti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,05 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 0,31 ile taş toprak oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden gelişmeler yakından takip edilirken, teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir öne çıkıyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirtirken, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.100 ve 13.200 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
