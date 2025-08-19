BIST 100 Endeksi Artışta - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Artışta

19.08.2025 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günlük ilk yarıda yüzde 0,48 artışla 10.982,70 puana yükseldi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.982,70 puana yükseldi.

Dün 10.929,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 10.982,70 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.945,33, en yüksek 10.993,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 43'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları ile Çan2 Termik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 339 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8950 liradan, avro 47,8050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 339 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 düşüşle 65,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, istanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Artışta - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

13:18
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney görevden uzaklaştırıldı
12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:45:23. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Artışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.