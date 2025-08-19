BIST 100 Endeksi Artışta

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 10.982,70 puana yükseldi.

Dün 10.929,77 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 31,02 puan ve yüzde 0,28 artışla 10.960,78 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 52,93 puan ve yüzde 0,48 değer kazancıyla 10.982,70 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 10.945,33, en yüksek 10.993,61 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,13, hizmetler endeksi yüzde 0,23, mali endeks yüzde 0,56 ve teknoloji endeksi yüzde 0,02 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 54'ü yükselirken 43'ü düştü. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Türk Hava Yolları ile Çan2 Termik oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 339 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,58, bileşik getirisi yüzde 39,92 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1680, sterlin/dolar paritesi 1,3520 ve dolar/yen paritesi 147,8 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,8950 liradan, avro 47,8050 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,2 artışla 3 bin 339 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,9 düşüşle 65,6 dolardan işlem görüyor.