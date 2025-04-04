BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü %1,10 düşüşle 9.379,83 puandan tamamladı.

04.04.2025 18:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,10 değer kaybederek 9.379,83 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 104,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 94 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,99, holding endeksi yüzde 0,38 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,61 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren yüzde 3,77 ile iletişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı tarifelerin etkisiyle oluşan satış baskısı etkili olmayı sürdürüyor.

Öte yandan, Çin de ABD'nin karşılıklı tarifeler kapsamında ülkeden ithal ürünlere getirdiği yüzde 34'lük gümrük vergisi artışına karşı aynı oranda ek tarife uygulayacağını duyurdu.

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de tarım dışı istihdam martta 228 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,1'den 4,2'ye çıktı.

Analistler, karşılıklı tarife açıklamalarının, beklentilerin üstünde gelen tarım dışı istihdam verisine gölge düşürdüğünü belirtti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) piyasa katılımcıları anketi, sanayi üretimi, hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), ABD'de, Almanya'da ve Çin'de enflasyon, İngiltere'de sanayi üretimi başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek, 9.400 ve 9.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

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