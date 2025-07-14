BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 132,98 puan azalarak 10.225,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 0,14 puan artışla 10.358,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.225,48 puanı, en yüksek 10.358,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kaybıyla 10.225,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 151,74 puan ve yüzde 1,31 değer kaybıyla 11.413,80 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 0,57 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 347 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 347 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 335 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.0602, satışta 40.2208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9795, satışta 40.1397 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,6990, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 azalışla 69 dolardan işlem görüyor.