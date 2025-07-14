BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

14.07.2025 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BIST 100 endeksi, günü 10.225,48 puanla kapatarak yüzde 1,28 değer kaybı yaşadı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 132,98 puan azalarak 10.225,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 0,14 puan artışla 10.358,61 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.225,48 puanı, en yüksek 10.358,61 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 değer kaybıyla 10.225,48 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 151,74 puan ve yüzde 1,31 değer kaybıyla 11.413,80 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,84 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1,78, sanayi endeksi yüzde 0,57 ve hizmetler endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 3 bin 347 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 3 bin 347 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 4 milyon 335 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 40.0602, satışta 40.2208 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 39.9795, satışta 40.1397 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,6990, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 147,46 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 1,4 azalışla 69 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Borsa, Döviz, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ardahan’daki “Atatürk silüeti“ yeniden görülmeye başlandı Ardahan'daki "Atatürk silüeti" yeniden görülmeye başlandı
Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
Londra’da yolcu uçağı piste çakıldı Londra'da yolcu uçağı piste çakıldı!
Markette “Sen sapık mısın“ diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu Markette "Sen sapık mısın?" diyen kadını ve 14 yaşındaki kızı vurdu
Orman yangınına müdahale eden araç devrildi 5 personel yaralandı Orman yangınına müdahale eden araç devrildi! 5 personel yaralandı
2 çocuk annesi kadın eşinin 20’den fazla bıçak darbesiyle katledildiü 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle katledildiü
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
Almanya Başbakanı Merz’den Gazze çıkışı: Kabul edilemez Almanya Başbakanı Merz'den Gazze çıkışı: Kabul edilemez
PSG bozguna uğradı Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea PSG bozguna uğradı! Kulüpler Dünya Kupası şampiyonu Chelsea
Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı Deprem bölgesindeki alacakların taksit süreleri uzatıldı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı

19:15
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
Kartalkaya yangını duruşmasında şok eden gerçek ortaya çıktı
18:51
CHP’den Manavgat kararı 3 isme ihraç talebi
CHP'den Manavgat kararı! 3 isme ihraç talebi
17:08
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Tutuklanan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
15:49
Ayşe Tokyaz’ın katilinden akılalmaz plan Evi kırmızıya boyamış
Ayşe Tokyaz'ın katilinden akılalmaz plan! Evi kırmızıya boyamış
09:49
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
Turistlerin dövüldüğü işletmeden açıklama: Hesabı ödemediler, bayrağımıza küfür ettiler
09:26
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı
Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı
09:16
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
09:07
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
08:49
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
07:28
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti
Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
07:06
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 19:25:37. #7.12#
SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.