BIST 100 Endeksi Değeri Düştü

13.03.2026 18:58
BIST 100 endeksi gün sonunda 13.092,93 puana gerileyerek yüzde 1,45 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, güne 32,79 puan ve yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.944,68 puanı, en yüksek 13.259,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 216,63 puan ve yüzde 1,44 azalışla 14.869,56 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,55, sanayi endeksi yüzde 0,89, mali endeks yüzde 1,75 ve teknoloji endeksi yüzde 1,84 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 26'sı prim yaptı, 73'ü geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. Sasa Polyester, Tüpraş, Akbank, Türk Hava Yolları ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 197 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 197 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,5 düşüşle 7 milyon 310 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,49, bileşik getirisi yüzde 39,82 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,9902, satışta 44,1664 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,0002, satışta 44,1765 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1458, sterlin/dolar paritesi 1,3257 ve dolar/yen paritesi 159,419 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 azalışla 98,6 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
