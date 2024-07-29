BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 157,67 puan düşerek 10.733,75 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 63,44 puan ve yüzde 0,58 azalışla 10.827,98 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.728,76, en yüksek 10.873,33 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,45 düşüşle 10.733,75 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,18, mali endeks yüzde 1,50, sanayi endeksi yüzde 1,43 ve hizmetler endeksi yüzde 1,53 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 165,33 puan ve yüzde 1,40 kayıpla 11.664,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 24'ü prim yaptı, 76'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Mia Teknoloji, Türkiye İş Bankası (C) ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 375 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 375 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,1 azalarak 2 milyon 550 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,9278 lira, satışta 33,0597 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,9355 lira, satışta 33,0675 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2850 ve dolar/yen paritesi de 153,90 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 79,1 dolardan işlem görüyor.