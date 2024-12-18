BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 95,51 puan azalarak 9.915,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 4,01 puan ve yüzde 0,04 azalışla 10.007,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 9.912,58 puanı, en yüksek 10.052,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 azalışla 9.915,76 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,50, hizmetler endeksi yüzde 1,46, sanayi endeksi yüzde 1,36 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 1,26 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 115,39 puan ve yüzde 1,05 kayıpla 10.845,76 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 25'i prim yaptı, 74'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 636 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 636 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artarak 3 milyon 14 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,73, bileşik getirisi de yüzde 43,67 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34,9285 lira, satışta 35,0684 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34,8975 lira, satışta 35,0373 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2700 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,6 artışla 73,4 dolardan işlem görüyor.