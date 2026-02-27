BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 160,72 puan azalarak 13.717,81 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 11,20 puan ve yüzde 0,08 artışla 13.889,73 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 13.552,80 puanı, en yüksek 13.967,19 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,16 değer kaybederek 13.717,81 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 103,25 puan ve yüzde 0,66 düşüşle 15.483,66 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,08 değer kazanırken, sanayi endeksi yüzde 0,32, hizmetler endeksi yüzde 1,66 mali ve endeks yüzde 2,06 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 27'si prim yaptı, 72'i geriledi, 1 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 5 bin 238 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 5 bin 238 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,5 düşüşle 7 milyon 400 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,35, bileşik getirisi yüzde 36,13 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 43,7693, satışta 43,9447 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 43,7720, satışta 43,9474 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1805, sterlin/dolar paritesi 1,3460 ve dolar/yen paritesi 156,100 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 2,4 artışla 72,7 dolardan işlem görüyor.