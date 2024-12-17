BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, sabah artışla başlayıp gün içinde %0,61 düşerek 9.936,77 puana geriledi.

17.12.2024 14:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,61 düşüşle 9.936,77 puana geriledi.

Dün günü 9.997,66 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 14,96 puan ve yüzde 0,15 artışla 10.012,62 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 60,90 puan azalarak 9.936,77 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.912,43, en yüksek 10.040,44 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,92, hizmetler endeksi yüzde 0,56, mali endeks yüzde 0,59 ve teknoloji endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si değer kazanırken, 79'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ile Ereğli Demir Çelik oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 640 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,66, bileşik getirisi de yüzde 43,59 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0490, sterlin/dolar paritesi 1,2690 ve dolar/yen paritesi 153,80 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,9910 liradan, avro 36,7300 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,5 azalışla 2 bin 640 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,4 düşüşle 73,2 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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