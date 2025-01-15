BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Düşüşte

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 9.700,99 puana gerileyerek yüzde 0,15 azalış yaşadı.

15.01.2025 13:46
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,15 azalışla 9.700,99 puana geriledi.

Dün günü 9.715,86 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi, güne 15,33 puan ve yüzde 0,16 artışla 9.731,19 puandan başladı.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,87 puan azalışla 9.700,99 puana düştü.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 9.685,48, en yüksek 9.752,30 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 0,43, hizmetler endeksi yüzde 0,13, mali endeks yüzde 0,17 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 29'u değer kazanırken, 69'u değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Akbank, Yapı ve Kredi Bankası ile Koç Holding oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 686 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 36,67, bileşik getirisi yüzde 40,03 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0310, sterlin/dolar paritesi 1,2200 ve dolar/yen paritesi 156,90 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 35,4880 liradan, avro 36,6190 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,4 artışla 2 bin 686 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili de yüzde 0,2 düşüşle 79,4 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Düşüşte - Son Dakika

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