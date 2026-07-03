BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte

03.07.2026 18:41
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BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan kapandı; işlem hacmi 192,6 milyar lira.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,26 değer kaybederek 14.417,91 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,12 puan azalırken, toplam işlem hacmi 192,6 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,72, holding endeksi yüzde 1,24 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,37 ile madencilik, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,72 ile bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de dün açıklanan tarım dışı istihdam verisinin ardından pozitif bir seyir izlerken, ABD'de piyasaların kapalı olması nedeniyle işlem hacmi düşük kaldı.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı reel efektif döviz kuru, Hazine nakit dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Almanya ve Çin'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puanın destek, 14.500 ve 14.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Gün Sonunda Düşüşte - Son Dakika

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