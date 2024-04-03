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BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. En fazla kazandıran sektör yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu. Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi ile enflasyon verilerinin yatırımcıların odağı olduğunu belirtti.

03.04.2024 10:01  Güncelleme: 10:02
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,84 düşüşle 8.964,97 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 75,90 puan ve yüzde 0,84 değer kaybederek 8.964,97 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,95 ve holding endeksi yüzde 1 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,35 ile spor olurken, tek kaybettiren ise yüzde 3,04 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,27 değer kaybıyla 9.040,87 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini öngörülenden daha geç indirmeye başlayabileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla negatif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yurt dışında Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ve yoğun veri gündemi, yurt içinde ise enflasyon verilerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Bugün ayrıca Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de ADP özel sektör istihdamı ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 8.800 seviyelerinin destek, 9.000 ve 9.100 puanın ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mart ayında TÜFE'nin yüzde 3,67 artacağını tahmin ediyor.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Jerome Powell, Fed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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