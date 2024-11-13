BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı.

13.11.2024 10:16
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,33 düşüşle 9.196,02 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 30,84 puan ve yüzde 0,33 azalışla 9.196,02 puana indi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,32 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,36 ile tekstil deri, en çok kaybettiren sektör endeksi ise yüzde 0,84 ile orman kağıt basım oldu.

Dün satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,54 değer kaybederek 9.226,86 puandan tamamladı.

Küresel piyasalarda, ABD'de gelecek dönemde uygulanacak maliye politikalarının ABD Merkez Bankasının (Fed) atacağı adımları ne kadar etkileyeceğine yönelik belirsizlikler fiyatlamaları zorlaştırırken, bugün ülkede açıklanacak enflasyon verisi öncesi negatif bir seyir izleniyor.

ABD'de yeniden başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalarının ekonomiye olası etkilerine ilişkin soru işaretleri yatırımcıları temkinli olmaya yönlendirirken, Trump'ın politikalarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesi varlığını koruyor.

Analistler, (Fed) yavaş yavaş yumuşatsa da uzun süredir takip ettiği sıkı para politikasına karşın Trump'ın söz konusu politikalarının uygulanmasıyla ortaya çıkabilecek ekonomik sonuçlara ilişkin olası belirsizliklerin güçlü kaldığını ifade etti.

Fed yönetimi ile Trump arasında oluşabilecek bir anlaşmazlığın getirebileceği riskler yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Fed Başkanı Jerome Powell'ın perşembe günü yapacağı konuşmasında da bu konuya ilişkin ipuçları aranmaya devam edilecek.

Analistler, bugün yurt içinde konut satış istatistikleri, yurt dışında ABD'de enflasyon, federal bütçe dengesi, ortalama saatlik kazançlar ve haftalık mortgage başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.100 ve 8.950 seviyelerinin destek, 9.350 ve 9.400 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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