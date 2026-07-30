BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,13 düşerek 13.484,54 puana indi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,13 düşüşle 13.484,54 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,36 değer kaybederek 13.501,55 puandan tamamladı.

Endeks, bugün açılışta önceki kapanışa göre 17,01 puan ve yüzde 0,13 azalışla 13.484,54 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,08 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,95 ile kimya petrol plastik, en çok gerileyen yüzde 4,23 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ardından para politikasına ilişkin belirsizliklerin artması ile Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler nedeniyle satış baskısı etkili oluyor.

Analistler, bugün yurt içinde işsizlik oranı ile ekonomik güven endeksinin, yurt dışında Almanya, ABD ve Avro Bölgesi'nde büyüme verileri, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.400 ve 13.300 puan seviyelerinin destek, 13.600 ve 13.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Güne Düşüşle Başladı - Son Dakika

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