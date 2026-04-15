BIST 100 Endeksi Günlük Artış Gösterdi

15.04.2026 13:43
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,07 değer kazanarak 14.211,86 puana yükseldi.

Dün 14.202,24 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 33,96 puan ve yüzde 0,24 artışla 14.236,21 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 9,62 puan ve yüzde 0,07 yükselişle 14.211,86 puana çıktı.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 14.181,58 puanı, en yüksek 14.278,27 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,48, hizmetler endeksi yüzde 0,39 ve sanayi endeksi yüzde 0,23 değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,04 değer kaybetti.

Önceki kapanışa kıyasla günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 61'i yükselirken 36'sı düştü. 3 hisse yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Sasa Polyester, Türk Hava Yolları, Astor Enerji, EİS Eczacıbaşı İlaç ile Türkiye İş Bankası (C) oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 800 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3550 ve dolar/yen paritesi 158,9 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 44,7520 liradan, avro 52,7650 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,9 azalışla 4 bin 800 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 1,1 artışla 93,5 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

