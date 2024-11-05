BIST 100 Endeksi Günlük Kapanışta Düştü

Ekonomi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 45,31 puan azalarak 8.618,57 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 50,77 puan ve yüzde 0,59 yükselişle 8.714,65 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 8.566,62 puanı, en yüksek 8.729,63 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,52 azalışla 8.618,57 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,76, hizmetler endeksi yüzde 0,35, sanayi endeksi yüzde 0,33 değer kaybederken, teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 25,04 puan ve yüzde 0,26 kayıpla 9.503,08 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 32'si prim yaptı, 65'i geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN, Tüpraş ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 738 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2 bin 738 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 3 milyon 111 bin 800 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,05, bileşik getirisi de yüzde 42,86 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 34.2580 lira, satışta 34.3953 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 34.2517 lira, satışta 34.3890 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,3000 ve dolar/yen paritesi 152,00 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,7 artışla 75,7 dolardan işlem görüyor.