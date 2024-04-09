Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,59 değer kazancıyla günü 9.814,19 puandan tamamlayarak günlük ve haftalık kapanış rekoru kırarken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 9.849,26 puana taşıdı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 57,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 44,4 milyar lira oldu.
Bankacılık endeksi yüzde 1,45, holding endeksi yüzde 0,66 değer kazandı.
Bugün borsada arife günü olması dolayısıyla pay piyasalarında saat 12.30'a kadar sürekli müzayede işlemleri, saat 12.30-12.40 arasında ise kapanış seansı gerçekleşti.
Analistler, küresel pay piyasalarında, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesi temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin belirsizliğin devam ettiğini dile getiren analistler, geçen hafta Fed yetkililerinin şahin tonlu sözle yönlendirmeleri ve iş gücü piyasasında sıkı duruşa işaret eden verilerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamaların değiştiğini dile getirdi.
Yarın yurt içi piyasaların Ramazan Bayramı tatili olması nedeniyle kapalı olacağını hatırlatan analistler, yurt dışında ise ABD'de enflasyonun yanı sıra Fed toplantı tutanakları, hazine bütçe dengesi ve Japonya'da Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini dile getirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 10.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını aktararak, 9.700 ve 9.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Son Dakika › Ekonomi › BIST 100 Endeksi Günlük ve Haftalık Kapanış Rekoru Kırdı - Son Dakika
Sinop açıklarında balıkçılar tarafından tutulan 11,5 kilogram ağırlığındaki dev kalkan balığı, kilogramı bin liradan satışa sunuldu. Sinoplu balıkçılar, bu tür büyük balığı tutmanın nadir olduğunu belirtirken, balığı bütün olarak satışa sunduklarını ve alıcısı çıkmazsa restoranların satın aldığını ifade etti.
Kars'ta Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kala vatandaşlar, caddelerde kurulan bayram pazarlarına akın ederek alışveriş yapıyor. Giyecek, tatlı, ayakkabı ve bayram şekerlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, uygun fiyatlarla alışveriş yapmanın keyfini çıkarıyor. Esnaf da satışlardan memnun olduğunu belirtiyor.
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. İsrail'in Dışişleri Bakanı Israel Katz, Türk ekonomisine zarar verecek ekonomik tedbirler alacaklarını ve ABD'deki ülke ve kuruluşlarla Türk ürünlerinin ithalatının engellenmesi için temasa geçilme talimatı verdiğini açıkladı.
Van'ın Erciş ilçesinde 15-20 yıldır ekmek üreten fırın sahibi, insanların faydalanması için ekmeği piyasadan 1 lira daha ucuza satması üzerine tepki topladı. Fırın sahibi, ekmeği kaliteli ve gramajında herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtirken, vatandaşlar da kendisini destekleyerek herkesin memnun olduğunu ifade etti.
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