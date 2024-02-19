BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

19.02.2024 18:32
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,58 değer kaybederek 9.196,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 53,95 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,8 milyar lira oldu.

Gün içinde 9.404,11 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen kar satışlarıyla 9.200 puanın altında dengelendi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,47, holding endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren ise yüzde 3,20 ile tekstil deri oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, özellikle ABD'de Nvidia ve Wallmart gibi önemli şirketlerin bilançolarının açıklanacağı haftaya temkinli başladığını belirtti.

Yarın yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu, yurt dışında ise ABD'de öncü göstergeler endeksi ile Avro Bölgesi'nde cari dengenin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.650 seviyelerinin direnç, 9.100 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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