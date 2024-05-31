BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti. En çok kazandıran sektör endeksi iletişim olurken, en çok kaybettiren ise kimya petrol plastik oldu. Analistler, küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini belirtti ve gelecek hafta yoğun veri gündemi olduğunu ifade etti.

31.05.2024 18:43
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,77 değer kaybederek 10.400,48 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 80,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 135,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 2,59 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,60 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 2,67 ile kimya petrol plastik oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirtti.

Gelecek hafta, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu verileri ile Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.600 ve 10.700 seviyelerinin direnç, 10.300 ve 10.200 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,04 artacağını tahmin ediyor.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 69,80 olan yıllık enflasyonun yüzde 74,89'a çıkacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika

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