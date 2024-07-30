BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 10.691,68 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu. Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ile ekonomik verilerin odakta olduğunu belirtti.

30.07.2024 18:21
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kaybederek 10.691,68 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 90,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,61, holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,77 ile bilişim, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesi bilançolar ile ekonomik verilerin odakta olduğunu kaydederek, karışık bir seyir izlendiğini söyledi.

Fed'in yarın politika faizini son kez yüzde 5,25-5,50 seviyesinde sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Yarın, yurt içinde dış ticaret dengesi ve hizmet üretici fiyat endeksi, yurt dışında ise Japonya'da Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararı, Almanya'da işsizlik oranı, Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de Fed'in faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.680 ve 10.500 seviyelerinin destek, 10.800 ve 10.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi Günü Değer Kaybederek Tamamladı - Son Dakika

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