BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.936,76 puandan tamamladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

05.09.2024 19:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,48 değer kaybederek 9.936,76 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 48,17 puan azalırken, toplam işlem hacmi 76,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,94, holding endeksi yüzde 0,52 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok kaybettiren yüzde 1,31 ile ticaret olarak belirlendi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim oldu.

ABD'de özel sektör istihdamı, ağustosta 99 bin kişiyle Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyede artış gösterdi.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verisinin ardından bugünkü ADP özel sektör istihdamı verisinin de ülke ekonomisinin beklenenden hızlı soğuyabileceği endişelerini beslemeyi sürdürmesi küresel piyasalardaki risk algısını artırmaya devam ederken, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikasını duruşunun bu aydan itibaren gevşemeye başlayacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Analistler, yarın açıklanacak istihdam raporundaki verilerin ABD ekonomisi hakkında daha çok bilgi vereceğini bildirdi.

Yarın yurt içinde hazine nakit dengesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye değerlendirmesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyümenin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.900 ve 9.750 puan seviyelerinin destek, 10.200 ve 10.300 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Günü Düşüşle Tamamladı - Son Dakika

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